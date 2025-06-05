Hamas Lideri Halil el-Hayye: Ateşkes Teklifine Yönelik Garantiler İstiyoruz

Hamas Lideri Halil el-Hayye: Ateşkes Teklifine Yönelik Garantiler İstiyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, ABD'nin ateşkes önerisini kabul etmediklerini, ancak savaşı sonlandıracak bazı garantilerin sağlanması gerektiğini belirtti. Hayye, İsrail'in saldırıları durdurması ve insani yardımların girişinin garanti altına alınması için değişiklikler talep ettiklerini ifade etti.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze ile ilgili sunduğu ateşkes önerisini reddetmediklerini bilakis, savaşı kesin olarak sonlandıracak bazı garantiler istediklerini belirtti.

Hayye, Witkoff'un ateşkes önerisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bir ses kaydı yayınladı.

Ses kaydında Hayye, İsrail'in, "kan dökmeye, (Filistinlileri) sırtından vurmaya, zorla yerinden etmeye geri dönmemesi ve insani yardımların girişinin garanti altına alınması için" Witkoff'un önerisinde bazı değişiklikler talep ettiklerini kaydetti.

Hamas'ın, kalıcı ateşkese varılması için yeni ve ciddi müzakerelere girmeye hazır olduğunu ifade eden Hayye, arabulucularla temasların sürdüğüne işaret etti.

Gazze'de bir anlaşmaya varılmasının önündeki temel engelin; şahsi ve ideolojik sebeplerden ötürü savaşın sonlanmasını istemeyen Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet olduğunu dile getiren Hayye, ateşkesin ihlal edilip saldırıların yeniden başlamasından bu yana sunulan tüm ateşkes tekliflerine esnek ve pozitif yaklaştıklarına işaret etti.

Hayye, ateşkes tekliflerinde "tüm esirlerin salıverilmesi karşılığında savaşın sona ermesinin garanti edilmesini" öngören vizyonlarını ortaya koyduklarını ancak İsrail'in bunu kabul etmediğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de kurduğu insani yardım dağıtım merkezleri ve bu yerlerde "aç Filistinlilere" düzenlenen saldırılara da değinen Hayye, "ABD'nin, son olarak Gazze'de ateşkes sağlanmasını öngören karar tasarısına veto vermesinde olduğu gibi siyasi ve de askeri desteği olmasaydı, İsrail Refah'ta olduğu gibi yiyecek bir lokma peşinde koşanlara karşı katliam işleyemezdi." dedi.

Hayye, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi, acil yardım girişinin yapılması ve ablukanın sona ermesini öngören bir anlaşmaya varmak için tüm taraflarla sürekli çalışma içinde olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
Diyarbakır'da 13 katlı apartmanda yangın: 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da yangın faciası! 3'ü çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var

Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
Marmaray'da çocukların yanında babaya yumruk atan kişiden özür: Ben inanın böyle bir insan değilim

Türkiye'nin konuştuğu olayda yumruk atan kişi konuştu
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın

Nihal Candan hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.