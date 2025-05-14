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Hamas: İsrail'in Gazze Avrupa Hastanesi'ne Saldırısı Katliam Suçu

Hamas: İsrail'in Gazze Avrupa Hastanesi'ne Saldırısı Katliam Suçu
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Hamas, İsrail ordusunun Gazze Avrupa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıların, hastaneleri devre dışı bırakmayı hedefleyen 'katliam suçu' olduğunu açıkladı. Saldırılar sonucunda birçok kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı, uluslararası toplumdan müdahale çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Avrupa Hastanesine yönelik saldırıların Gazze Şeridi'nde hizmet veren hastaneleri tamamen devre dışı bırakmayı hedefleyen yeni bir "katliam suçu" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Avrupa Hastanesine yönelik bombardımanının hastalar, sağlık ekipleri, sivil savunma ve ambulans görevlilerinin de bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğu ve görevlilerin yaralıları kurtarmaya çalıştığı esnada yapılan ikinci saldırının ardından hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalci faşist hükümet, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmeyi ve çatışma tarihinde benzeri görülmemiş suçlar işlemeyi sürdürmektedir. Hasta ve yerinden edilmiş kişilerle dolu hastaneleri hedef alarak katliamlar gerçekleştirmekte ve insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır." denildi.

İsrail ordusunun söz konusu yerlerde askeri merkezlerin bulunduğuna dair iddialarının, sadece yalanlardan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerden ibaret olduğu aktarılan açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerden sorumluluklarını yerine getirmesi ve Gazze Şeridi'nde devam eden katliamı derhal durdurmak için müdahalede bulunması istendi.

İsrail Gazze Şeridi'nin doğusunda bulunan Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi ve çevresine düzenlediği saldırılarda 34 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 40 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze Avrupa Hastanesi ve çevresinin, İsrail uçakları tarafından düzenlenen bir dizi saldırıya maruz kaldığı, ateş çemberine alındığı ifade edilmişti.

İsrail saldırısında Gazze-Avrupa Hastanesi'nin bazı kısımları ile hastaneye bağlı tesislerin ciddi şekilde hasar aldığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasıtlı olarak Gazze'deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını belirtiyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 164 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 81 sağlık merkezi ile 38 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 144 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
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