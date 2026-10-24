Hamas, İsrail'in El Halil'deki baskınlarını kınadı, halkın iradesi kırılamaz dedi

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Hamas, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü baskın, gözaltı ve ev yıkımlarının Filistin halkına yönelik suç teşkil eden saldırıların bir uzantısı olduğunu ve halkın iradesini kıramayacağını belirtti.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin El Halil kentinde gece saatlerinde düzenlediği baskınlarda vatandaşları evlerini terk etmeye zorlaması, evleri yıkması ve gözaltı operasyonları gerçekleştirmesi kınandı.

İsrail'in söz konusu suç politikalarının ve baskılarının tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiği vurgulanan açıklamada, bu durumun ulusal bir duruş ve İsrail liderlerini caydıracak ciddi bir uluslararası müdahale gerektirdiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin tırmandırdığı saldırıların Filistin halkının öfkesini ve direniş seçeneğine olan bağlılığını artırmaktan başka bir sonuç vermeyeceği altı çizildi.

Filistin halkına işgal karşısında toplumsal dayanışma ve desteği güçlendirme çağrısı yapılan açıklamada, Filistinlilerin topraklarına, özgürlük ve onur haklarına bağlı kalarak direnmeye devam edeceği kaydedildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan ve çatışmaların yaşandığı El Halil kentine "geniş çaplı askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı.

El Halil'de kontrol noktasında çatışma

El Halil'deki bir kontrol noktasında dün sabah çıkan çatışmada 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 İsrail askeri ölmüştü.

Ordu, olayın ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmada ölen 2 Filistinlinin yaşadığı mahallenin sakinlerini sürgün etme ve evlerini yıkma tehdidinde bulunmuştu. Netanyahu, Batı Şeria'da "kapsamlı saldırılar düzenleyeceklerini" söylemişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz ise El Halil'de çatışmaya giren Filistinlilerin yaşadığı mahallelerin tamamen boşaltılıp yıkılacağını açıklamıştı.

Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.

Kaynak: AA