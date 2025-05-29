Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Kurma Kararını Kınadı

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da 22 Yeni Yerleşim Kurma Kararını Kınadı
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Hamas, İsrail'in Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı şekilde 22 yeni yerleşim birimi kurulmasını onaylamasını, Filistin topraklarında ilhak projesi ve Yahudileştirme politikası olarak değerlendirerek kınadı. Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e acil adımlar atma çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria genelinde gasbettiği Filistin toprakları üzerinde, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan, 22 yeni yerleşim kurulmasını onaylamasını, Tel Aviv'in Filistin topraklarında "açık bir ilhak projesi" ile "Yahudileştirme" politikasını sürdürdüğünün bir başka kanıtı olarak değerlendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da 22 yeni yasa dışı yerleşim birimi kurulmasına onay vermesi, "suçlu işgalci yönetimin sahadaki fiili durumu dayatma yolunda ilerlediğinin bir başka kanıtı" olarak değerlendirildi.

Bunun, Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından yürütülen açık bir ilhak projesi olduğu ve Filistin topraklarının Yahudileştirilme adımlarının hızlandırıldığı ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, Filistin davasını tasfiye etme girişimlerine karşı, kınamanın ötesinde acil adımlar atma ve caydırıcı pratik önlemler alma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "savaş suçu ve devam eden etnik temizlik oluşturan ilhak ve gasbı genişletme politikalarına son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1967'de işgal ettikleri Filistin toprakları üzerinde 22 yeni İsrail yerleşimi kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria genelinde gasbettiği Filistin toprakları üzerinde uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan 22 yeni yerleşim kurulmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yılmaz - Güncel
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