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Hamas İsrail'i Hedef Aldı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu. İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Deyr Belah'ın doğusunda (İsrail'e ait) 5 askeri aracı 'Yasin 105' roketleriyle ve patlayıcılarla hedef alarak, 3'ünü tamamen imha ettik. Beyt Hanun'da bir binada bulunan İsrail özel kuvvetini 'RPG' roketiyle hedef aldık ve çok sayıda askerini etkisiz hale getirdik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Beyt Lahiya'da 2 İsrail tankının "Yasin 105" roketiyle, Han Yunus'un kuzeyinde İsrail'e ait "D9" buldozerinin "Tandem başlıklı Yasin 105" roketiyle ve Han Yunus'un kuzeyinde İsrail'e ait bir tank ve personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Bir grup İsrail askeri pusuya düşürüldü

Kassam Tugaylarının açıklamasında, Beyt Lahiya'nın doğusunda İsrail askerlerinin bulunduğu bir tünelin girişinin mayınlarla bubi tuzağı kurulduktan sonra havaya uçurulduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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