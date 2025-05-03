Hamas: İsrail Gazze'yi İçten Çökertmeye Çalışıyor

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze'yi askeri olarak yenemeyince toplumu içerden çökertmeye çalıştığını belirtti.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze'yi "yönlendirilmiş ve kiralanmış gruplar" aracılığıyla kaosa sürüklemeye çalıştığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, Gazze'yi askeri olarak yenemeyince toplumu içerden çökertme amacı taşıyan "kirli komplolar" kurduğu vurgulanan açıklamada, Filistinli aileler ile aşiretlerin, kaos çıkarma ve toplumun iç bütünlüğüne darbe indirme çalışmalarına engel olduğu ve bu planları boşa çıkardığı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını istismar eden bir grubun, sivillere saldırdığı, dükkanları, kamu mülklerini ve özel mülkleri yağmaladığı kaydetmişti.

Filistinli aileler, toplum birliğini ve bütünlüğünü korumaya ve bazı grupların kaos çıkarma girişimlerini önlemeye çalışıyor.