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Hamas'tan yeni esir takası duyurusu: Aksi olursa canlı dönmeyecekler

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Hamas, İsrail'in saldırıları durmadıkça esirlerin Gazze'den canlı dönmeyeceğini duyurdu. Video mesajla yapılan açıklamada, "Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün yeni bir tabut anlamına gelebilir" denildi.

Hamas, İsrail'in saldırı durdurmadıkça esirlerin Gazze Şeridi'nden "canlı dönmeyeceklerini" bildiren bir mesaj yayımladı. Hamas'ın İsrail halkına hitaben, video görüntüyle ilişkilendirdiği yazılı mesajında, "Karar sizin... Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün yeni bir tabut anlamına gelebilir" denildi.

6 KIRMIZI X İŞARETİ DİKKAT ÇEKTİ

Video görüntüde de "Saldırıların devam etmesi halinde akıbetleri meçhul kalacak" ifadesiyle İsrail ordusunun cesetlerine ulaştığı 6 esire atıfta bulunan, 6 kırmızı "X" işareti yer aldı. İsraillilere seslenilen görüntü, "Karar sizin" ifadesiyle tamamladı.

ESİRLERİN ÖLÜMÜNDEN NETANYAHU SORUMLU TUTULDU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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