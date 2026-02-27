Hamas: İsrail saldırılarını sürdürerek arabulucuların çabalarıyla alay ediyor

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürmesinin, arabulucuların çabalarıyla alay etmek ve Barış Kurulunun rolünü görmezden gelmek anlamına geldiğini bildirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Hazem Kasım, Gazze Şeridi'nde süren İsrail saldırıları sonucu Filistinlilerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini belirterek, bunun "siyonist işgalin, arabulucuların çabalarına ve Barış Kurulunun rolüne açıkça kayıtsız kaldığını gösterdiğini" ifade etti.

İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım ve yok etme savaşı" yürütmeyi sürdürdüğünü, yalnızca yöntem ve biçimin değiştiğini vurgulayan Kasım, garantör ülkelerin ateşkese ilişkin açıklamalarının ise sahada somut bir karşılığının bulunmadığını kaydetti.

Son olarak İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü polis 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bini aşkın kişi yaralandı.