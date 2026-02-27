Haberler

Hamas: İsrail saldırılarını sürdürerek arabulucuların çabalarıyla alay ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek devam eden saldırılarını arabuluculara ve Barış Kuruluna kayıtsızlık olarak nitelerken, son günlerde en az 618 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürmesinin, arabulucuların çabalarıyla alay etmek ve Barış Kurulunun rolünü görmezden gelmek anlamına geldiğini bildirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sözcü Hazem Kasım, Gazze Şeridi'nde süren İsrail saldırıları sonucu Filistinlilerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini belirterek, bunun "siyonist işgalin, arabulucuların çabalarına ve Barış Kurulunun rolüne açıkça kayıtsız kaldığını gösterdiğini" ifade etti.

İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım ve yok etme savaşı" yürütmeyi sürdürdüğünü, yalnızca yöntem ve biçimin değiştiğini vurgulayan Kasım, garantör ülkelerin ateşkese ilişkin açıklamalarının ise sahada somut bir karşılığının bulunmadığını kaydetti.

Son olarak İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü polis 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu

Cenevre falan hikaye! Skandal adımlar uydudan bir bir ifşa oldu
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak

Ortalık kan gölüne dönmüşken Cumhurbaşkanı'ndan tarihi rest geldi
Domenico Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik

Tedesco'dan maç sonu bomba itiraf: Turu bu yüzden kaybettik
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine 'Taşıyabildiğiniz kadar alın' dedi

Milyonları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"