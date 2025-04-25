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Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze'de Çatışmalara Girdi

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları Gazze'de Çatışmalara Girdi
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerleri ile çatışırken bir dizi askeri pusuya düştüklerini açıkladı. Kassam Tugayları Sözcüsü, askerlerinin Beyt Hanun'dan Refah'a kadar olan alanda gösterdiği kahramanlıkları övdü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Gazze'de İsrail askerleriyle çatıştığı ve kuzeydeki Beyt Hanun'dan güneydeki Refah'a kadar çok sayıda askeri pusuya düşürdüğü belirtildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Kassam mensuplarının, Gazze'de kahramanca çatışmalara girdiklerini ve düşman askerlerini kendi istedikleri yer, zaman ve şekilde pusuya düşürdüklerini" ifade etti.

Ebu Ubeyde, Kassam mensuplarının Beyt Hanun'dan Refah'a kadar olan alanda sergiledikleri kahramanlıkların bir gurur kaynağı ve askeri bir mucize olduğunu dile getirdi.

Kassam Tugayları daha önce yaptığı açıklamada, Beyt Hanun'un doğusunda keskin nişancıların 4 İsrail askerini hedef aldığını, aralarında ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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