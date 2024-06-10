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Hamas'ın İsrail'e saldırıları devam ediyor

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah kentinde bir evde bubi tuzağının patlatılması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası yaşanan çatışmalarda ise binlerce kişi hayatını kaybetti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah kentinde bir evde bubi tuzağının patlatılması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Filistinli direnişçilerle İsrail ordusu arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Kassam mensuplarının, Refah'taki Şabura Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin girdiği bir evdeki bubi tuzağını patlatması sonucu İsrail askerlerinden ölenler ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Patlatılan eve İsrail ordusuna ait kurtarma ekiplerinin gelmesinin adından Filistinli direnişçilerin patlatılan evin çevresini havan toplarıyla hedef aldığı kaydedildi.

Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nin güneyinde ve Kuveyt Hastanesi çevresinde konuşlu İsrail askerlerinin havan toplarıyla vurulduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları ayrıca Refah'ın güneyindeki Yebna Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri ile İsrail ordusuna ait araçların hedef alındığı anları gösteren video paylaştı.

Refah'ta Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 124 Filistinli öldürüldü, 84 bin 712 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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