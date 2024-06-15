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Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah kentinde İsrail askerlerine karma pusu düzenledi. Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, şu ana kadar 8 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Refah kentindeki karma pusu sonucunda İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu. Saldırıyı doğrulayan İsrail ordusu, 8 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

HAMAS, İSRAİL ASKERİ ARACINA ROKETLERLE PUSU KURDU

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan'daki Es-Suudi bölgesine giren İsrail askeri aracına karma pusu kurulduğu ve "Yasin 105" roketleriyle hedef alındığı belirtildi. Pusuda İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade edilen açıklamada, bölgeye İsrail'e ait kurtarma ekiplerinin ulaştığı, bu zırhlı personel taşıyıcının da "Yasin 105" roketleriyle vurulduğu ve içindeki askerlerin öldüğü kaydedildi.

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

ASKERİ MEVZİ DE BOMBALANDI

Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleriyle beraber İsrail'in güneyindeki Sofa askeri mevzisinin bombalandığı belirtildi.

8 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Reuters'ın geçtiği habere göre, İsrail medyası, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinde büyük bir patlama meydana geldiğini yazdı. Medyadaki iddia, daha sonra İsrail ordusu tarafından da doğruladı. Ordunun açıklamasına göre patlamada 8 İsrail askeri öldü.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

İsrail Kudüs Refah Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Fatih Apaydın:

Buruk da olsa bir sevinç

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