Hamas'ın Ateşkes Önerisini Kabul Etmediği Açıklandı

Hamas'ın Ateşkes Önerisini Kabul Etmediği Açıklandı
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ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ABD'nin ateşkes önerisini kabul etmediğini belirtti. Witkoff, Hamas'ın tutumunu kabul edilemez olarak nitelendirerek, iddiaların doğru olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Hamas'ın, ABD'nin Gazze'de ateşkesle ilgili önerisini kabul ettiği" yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve grubun tutumunun kabul edilemez olduğunu savundu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Axios'tan Barak Ravid'e yaptığı açıklamada, ABD tarafından sunulan ateşkes önerisini Hamas'ın kabul ettiğine yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Witkoff, Hamas'ın rehine ve ateşkes anlaşması önerisini kabul ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını ifade ederek, "Hamas'tan gördüklerim hayal kırıklığı yarattı ve tamamen kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in geçici bir ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul edeceğini söyleyen Witkoff, bu anlaşmayla birlikte yaşayan ve ölen esirlerin yarısının geri döneceğini savundu.

Witkoff, "Bu süreç, kalıcı bir ateşkese giden yolu bulmak için benim başkanlık etmeyi kabul ettiğim esaslı müzakerelerle ilerleyecek. Şu an bu anlaşma masada. Hamas bunu kabul etmelidir." yorumunu yaptı.

Özel Temsilci Witkoff, açıklamasında, iddialarına rağmen "Hamas'a yeni bir öneri verilmediğini" belirtti.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiği bildirilmiş, söz konusu haber uluslararası medyaya yansımıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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