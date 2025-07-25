Hamas'tan İsrail ordusuna füze saldırısı

Hamas'tan İsrail ordusuna füze saldırısı
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusu hedefine saldırı gerçekleştirdi. Kassa Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracın füzelerle hedef alındığı bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerlerini taşıyan bir aracı hedef aldığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait araca füze saldırısı düzenlendi. Saldırı Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği öğrenildi.

"FÜZELERLE HEDEF ALDIK

Kassam Tugayları'NDAN yapılan açıklamada, Han Yunus'un kuzeyindeki Es-Satr el-Garbi bölgesinde "Nemr" tipi personel taşıyıcının "Yasin-105" füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

İSRAİL SESSİZ

İsrail askerleri arasında ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ise henüz bilgi verilmezken; İsrail ordusundan da şu ana kadar konuya dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Yeryüzünün KAHRAMANLARİ vurun çeteleri

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Düşmanı öldürürsen, aklında hatıra olarak kalıyor. Belki ömür boyu. Öldürmek doğru yol değil. Etrafda olmamak, doğru çözümdür. Etraf da olmazsan, düşmanın seni öldüremez, sende onu öldüremezsin kaza olarak.

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Haber YorumlarıDeğersiz Birisiyim:

Savaş ı kazanabilmenin .. en iyi yolu .. YOK gibi gözükmek.

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