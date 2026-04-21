Hamas: Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına hazırlık kapsamında Kahire'de görüşmeler yapılıyor

Hamas, Gazze'de İsrail ile varılan ateşkesin ikinci aşamasına yönelik olarak Mısır'da Filistinli gruplarla ve arabulucularla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, önerilerin olumlu değerlendirildiği ve müzakere sürecinin sürdürülmesine kararlılık vurgusu yapıldı.

Hamas, Gazze'de İsrail ile varılan ateşkesin ikinci aşamasına hazırlık kapsamında Mısır'da arabulucular ve Filistinli gruplarla görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerde sunulan önerilere olumlu yaklaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kahire'de arabulucular ve Filistinli gruplarla yürütülen temaslarda, Şarm eş-Şeyh Mutabakatı'nın birinci aşamasında yerine getirilmeyen yükümlülüklerin uygulanması ve ikinci aşamaya hazırlık kapsamında çeşitli istişarelerin yapıldığı kaydedildi.

"Önerilere sorumluluk bilinciyle yaklaşıyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması amacıyla Filistinli gruplar arasındaki istişarelerin tamamlanmasının ardından resmi yanıtın iletileceği aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve mevcut engellerin aşılması için arabulucularla müzakere sürecini sürdürmeye kararlı olunduğu vurgulandı.

Hamas heyeti, Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının takibi ve Mısır yönetimiyle temaslarda bulunmak üzere 2 Nisan'da Kahire'ye gitmişti.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme

Bahçeli bakanlığın bütçesi üzerinden göndermede bulundu
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti

Görüntüler İstanbul'dan! Acil servisteki yoğunluk dikkat çekti
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Avrupa ülkelerinden kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Avrupa ülkeleri harekete geçti! WhatsApp resmen yasaklanıyor
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler

İsrail askerinin skandal hareketi Avrupa ülkesini fena kızdırdı
Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu