Hamas, Gazze'de İsrail Askerlerine Saldırdı

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri saldırılarda birkaç İsrail askerinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Saldırılar Cibaliya Mülteci Kampı ve Han Yunus kentinde düzenlendi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile güneydeki Han Yunus kentinde düzenledikleri saldırılarda bazı İsrail askerlerini öldürdüklerini, bazılarını da yaraladıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, 29 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının doğusunda yüksek patlayıcı madde patlatılarak bir İsrail askeri ekskavatör operatörünün öldürüldüğü belirtildi.

Kassam Tugaylarından yapılan başka bir açıklamada, kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinin El-Atatira bölgesinde bir evin içine sığınan bir İsrail kuvvetinin TPG mermisi ile hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, hedef alınan kuvvetler arasında ölen ve yaralananların olduğu dile getirildi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'ta da İsrail'e ait bir Merkava tankının Yasin 105 roketiyle hedef alındığı ve bir D9 askeri buldozerinin taretinin şok bombasıyla patlatıldığı, mürettebatın bir kısmının öldüğü, diğerlerinin yaraladığı ifade edildi.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri ise yaptığı açıklamada, dün Han Yunus'un doğusunda İsrail ordusuna ait bir mühendislik birliğini "bir mayın tarlasını patlatarak" hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, saldırıda İsrail askerlerinden ölen veya yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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