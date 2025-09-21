Haberler

Hamas, Gazze'de Bir İsrail Askerini Vurduğunu Açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir İsrail askerini keskin nişancı ateşiyle vurduklarını duyurdu. İsrail ordusu ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir İsrail askerini keskin nişancı ateşiyle vurduklarını duyurdu.

Kassam Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kassam mensuplarının dün Cibaliya'da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Cibaliya'nın güneyindeki Ez-Zerka bölgesinde bir İsrail askerinin Kassam keskin nişancıları tarafından vurulduğu belirtildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusundan ise henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin tamamında ve özellikle de kuzeydeki Gazze kentinde saldırılarını yoğunlaştırmış olsa da Filistinli gruplar kurdukları pusularla İsrail askerlerine zayiat verdirmeye devam ediyor.

