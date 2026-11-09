Hamas, Gazze'de 5 kişinin öldüğü çadır çökmesinde sorumluluğu İsrail'e yükledi

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Hamas, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının üzerine yağış sonrası kum ve kaya kütlesinin çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesinde tüm sorumluluğun İsrail'e ait olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 Filistinlinin yaşamını yitirdiği olayın, "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı suç politikalarının doğrudan bir sonucu" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in devam eden ablukası, insani yardım, çadır ve barınma malzemelerinin girişini engellemesi ile yıkılan evlerin onarımı için gerekli malzemelerin geçişini zorlaştırmasının bu tür trajedilere yol açtığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlere rahmet dilenen açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İsrail'in 2 milyondan fazla Filistinliyi zorla yerinden ederek Gazze Şeridi'nin üçte birinden daha küçük, güvenlik ve korumadan yoksun, aşırı kalabalık alanlara sıkıştırdığına dikkat çekilen açıklamada, olumsuz hava koşullarıyla birlikte bu durumun devam etmesinin benzer felaketlerin tekrarlanmasına yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, saldırıların tamamen durdurulması, ablukanın kaldırılması, çadır ve inşaat malzemelerinin girişine izin verilmesi için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Ayrıca uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM), Filistinlilerin korunması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.

Çadırların üzerine kum ve kaya kütlesi çöktü

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatından yapılan açıklamada, dün Deyr el-Belah'ta İsrail ordusu tarafından yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırların üzerine kum ve kaya kütlesi çökmesi sonucu 2 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği, yaralananların olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

Gazze Şeridi'nde cuma akşamından bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, elverişsiz çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam mücadelesini daha da zorlaştırdı.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, olumsuz hava koşullarının ilk 12 saatinde yerinden edilenlere ait 70 bin çadırın sular altında kaldığını, İsrail bombardımanlarında hasar gören onlarca duvarın çökmesi sonucu ağır yaralanmaların yaşandığını duyurmuştu.

Sivil Savunma Teşkilatı da bazı kamplarda su seviyesinin 1,5 metreye kadar yükseldiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA