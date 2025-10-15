Haberler

Hamas, Gazze'de 2 İsrailli Esirin Cesedini Kızılhaç'a Teslim Etti

Güncelleme:
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde 2 İsrailli esirin cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne teslim etti. Teslimat, Kızılhaç tarafından Gazze'deki buluşma noktasında gerçekleştirildi.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 2 İsrailli esirin daha cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 İsrailli esirin tabutlarının Gazze Şeridi'ndeki buluşma noktasında Kızılhaç tarafından teslim alındığı aktarıldı.

Kızılhaç heyetinin tabutları İsrail ordusuna teslim etmek için yola çıktığı aktarıldı.

Hamas, şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü esirden, 8'inin cesedini teslim etmişti.

Teslim edilen 8 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
