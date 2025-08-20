Hamas, Gazze Ateşkes Önerisini Kabullendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve diğer Filistinli gruplar, Mısır ve Katar arabulucuları tarafından sunulan Gazze ateşkes önerisini kabul etti. İsrail'in konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadığı bildirildi.

GAZZE,20 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'nin batısındaki sahil yakınlarında bulunan geçici çadırlar ve yerinden edilmiş Filistinliler, 18 Ağustos 2025.

Hamas'ın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Hamas ve diğer Filistinli gruplar, Mısır ve Katar arabulucuları tarafından sunulan Gazze ateşkes önerisini kabul etti.

Fakat İsrail bu yanıtla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.(Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz

Erdoğan'ın danışmanı bu fotoğrafa resmen ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatırımcı şokta: Altın fiyatlarında beklenmeyen hareket

Yatırımcı şokta: Altın fiyatlarında beklenmeyen hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.