Hamas, Gazze Ateşkes Önerisini Kabullendi

GAZZE,20 Ağustos (Xinhua) -- Gazze'nin batısındaki sahil yakınlarında bulunan geçici çadırlar ve yerinden edilmiş Filistinliler, 18 Ağustos 2025.

Hamas'ın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Hamas ve diğer Filistinli gruplar, Mısır ve Katar arabulucuları tarafından sunulan Gazze ateşkes önerisini kabul etti.

Fakat İsrail bu yanıtla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.(Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)