Hamas, İsrail'in Cenin'deki baskınına tepki gösterdi

Hamas, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında 7 Filistinli sivili öldürmesini, "işgalcilerin Gazze Şeridi'nde işlediği cinayetlerin devamı" şeklinde yorumladı.

Hamas Hareketi, yaptığı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Bunun İsrail'in abluka altında tutarak aç bıraktığı Gazze'de işlediği cinayetlerin bir devamı olduğu değerlendirilen açıklamada, İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü suçların Filistin halkının mukavemetini zayıflatamayacağı, ulusal haklarına ulaşmada ve mukaddesatıyla toprağını özgürleştirme yolundaki çabalarını durduramayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin Cenin'deki katliamı halkımızın cesaretini kıramayacaktır ve Batı Şeria'daki direnişimiz, ne kadar fedakarlık yapılırsa yapılsın artarak devam ediyor. Ellerimiz, Cani siyonist savaş makinesine karşı basit imkanlarla karşı koyan Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde ve Cenin Kampı'ndaki direnişçilerin tetikte olan elleriyle birliktedir."

İsrail işgaline karşı "uluslararası sesizliğe" de tepki gösterilen açıklamada, uluslararası kurumların çalışmalarında "çifte standart ve taraf tutma" durumunun hakim olduğu savunularak, bunlara rağmen Filistin halkının tüm imkanlarla işgal güçlerine ve saldırılarına karşı koymayı sürdürdüğü vurgulandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskın sırasında İsrail askerlerinin 7 Filistinliyi "şehit ettiğini" ve ikisi ağır 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, baskında ölen Filistinliler arasında işine gitmeye çalışan bir doktor, öğretmen ve öğrencinin olduğunu ifade etmişti.