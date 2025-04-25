Hamas, Beyt Hanun'da İsrail Askerlerine Keskin Nişancı Saldırısı Düzenledi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasının doğusunda düzenledikleri keskin nişancı operasyonunda 4 İsrail askerinin bazılarının öldürüldüğünü, bazılarının da yaraladığını duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "'Kılıç Kırma' pususunun devamı olarak, Kassam savaşçıları dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasının doğusundaki El-Avde Caddesi'nde işgal ordusunda görevli 4 asker ve subayı keskin nişancı ateşiyle öldürmeyi ve yaralamayı başardılar." denildi.

Kassam Tugayları'nın açıklamasında operasyonda İsrail askerlerinin kaçının öldüğü, kaçının yaralandığı belirtilmezken, İsrail ordusu da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.