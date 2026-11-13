Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hamas, Barış Kurulu'nu 6 kişinin öldüğü saldırıda İsrail iddialarını benimsemekle suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi saldırısının ardından Barış Kurulu'nu İsrail'in hastane iddialarını benimsemekle suçladı. Saldırıda aralarında çocuk ve doktorun bulunduğu 6 kişi öldü, yaklaşık 30 kişi yaralandı; Hamas saldırıyı savaş suçu saydı.

Hamas, Barış Kurulu'nu Gazze'deki hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki İsrail iddialarını benimsemekle suçladı.

Hamas, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği, aralarında bir çocuk ve doktorun da bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı saldırının ardından Barış Kurulu tarafından yayımlanan açıklamaya tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Kurulu, tamamen işgalin yanıltıcı anlatısını benimsiyor. Devam eden ve gerekçesiz saldırıların gerçeklerini ve başta Gazze Şeridi'ndeki hastaneler olmak üzere masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan korkunç ve sistematik ihlalleri örtbas etmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hareket, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un saldırıyı kınaması ve ihlallerin ortaya çıkarılması için bağımsız uluslararası soruşturma talep etmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırıyı "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak nitelendiren Hamas, uluslararası kurumları Filistinlilere yönelik ihlalleri durdurmak ve Gazze'deki sivil ve sağlık tesislerinin korunmasını sağlamak için sorumluluk almaya çağırdı.

İsrail ordusu, hastaneye hava saldırısı düzenlediğini kabul ederken, Hamas'ın Han Yunus Tugayı Komutanı olduğunu öne sürdüğü Muhammed Ebu İsmail'i??????? ve hareketin diğer mensuplarını hedef aldığını, Hamas'ın hastaneyi askeri faaliyetler için karargah olarak kullandığını ve buraya silah depoladığını ileri sürmüştü.

Barış Kurulu, açıklamasında Hamas'ı hastaneleri ve sivil altyapıyı askeri amaçlarla kullanmakla suçlamış ancak iddialarına ilişkin kanıt sunmamıştı.

Kaynak: AA
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var

Binlercesi yolu işgal etti! Görenlerin kanı dondu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buğday tarlasında tesadüfen buldular! Toprağın altından servet çıktı

Buğday tarlasında tesadüfen buldular! Bir gecede hayatları değişti

Bakan Fidan'dan 'Abdullah Çatlı' sorusuna tek cümlelik yanıt23

Bakan Fidan'dan "Abdullah Çatlı" sorusuna bomba yanıt
Amatör maçta kavga; 5 futbolcu yaralandı

Bir hiç uğruna bu hale geldiler
Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak

Guardiola geri dönüş yolunda! Yeni talibi herkesi çok şaşırtacak
Mercedes-Benz Almanya'daki yatırımlarını durdurdu! Fabrikalar kapanabilir

Otomotiv devinde alarm! Yatırımlar durdu, fabrikalar kapanabilir
Trump: İran ile anlaşmaya gerek yok, paraları da bizde boğazları da12

İran'ı çıldırtacak sözler! Trump, İran'a rest üstüne rest çekti
Ataşehir'de evine haciz gelen adam, memurlar işlem yaparken 5. kattan düştü

Haciz memurları içerideyken 5. kattan beton zemine düştü