Hamas, Barış Kurulu'nu 6 kişinin öldüğü saldırıda İsrail iddialarını benimsemekle suçladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hamas, Barış Kurulu'nu Gazze'deki hastanelerin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki İsrail iddialarını benimsemekle suçladı.

Hamas, İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği, aralarında bir çocuk ve doktorun da bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin yaralandığı saldırının ardından Barış Kurulu tarafından yayımlanan açıklamaya tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Kurulu, tamamen işgalin yanıltıcı anlatısını benimsiyor. Devam eden ve gerekçesiz saldırıların gerçeklerini ve başta Gazze Şeridi'ndeki hastaneler olmak üzere masum sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan korkunç ve sistematik ihlalleri örtbas etmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Hareket, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un saldırıyı kınaması ve ihlallerin ortaya çıkarılması için bağımsız uluslararası soruşturma talep etmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırıyı "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak nitelendiren Hamas, uluslararası kurumları Filistinlilere yönelik ihlalleri durdurmak ve Gazze'deki sivil ve sağlık tesislerinin korunmasını sağlamak için sorumluluk almaya çağırdı.

İsrail ordusu, hastaneye hava saldırısı düzenlediğini kabul ederken, Hamas'ın Han Yunus Tugayı Komutanı olduğunu öne sürdüğü Muhammed Ebu İsmail'i??????? ve hareketin diğer mensuplarını hedef aldığını, Hamas'ın hastaneyi askeri faaliyetler için karargah olarak kullandığını ve buraya silah depoladığını ileri sürmüştü.

Barış Kurulu, açıklamasında Hamas'ı hastaneleri ve sivil altyapıyı askeri amaçlarla kullanmakla suçlamış ancak iddialarına ilişkin kanıt sunmamıştı.

Kaynak: AA