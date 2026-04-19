Haberler

Hamas: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasından önce İsrail ilk aşamayı uygulamaya zorlanmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeden önce İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Taraflar arasındaki görüşmelerde insani acıların sona ermesi ve yeniden imarın başlaması için İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesi vurgulandı.

Hamas, Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucular ve diğer Filistinli gruplarla gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hamas heyetinin, Şarm el-Şeyh'te varılan anlaşmanın ilk aşamasına ait maddelerin tam olarak uygulanması için geçen hafta arabulucular ve Filistinli gruplarla bir dizi görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Heyetin, gerçekleştirilen görüşmelerde olumlu bir tavır sergilediği, Gazze'deki insani acılara son verilmesi, İsrail'in Gazze'nin tamamından çekilmesi ve yeniden imarın başlaması için arabulucularla iletişim ve koordinasyonu sürdürme konusunda istekli olduğunu gösterdiği dile getirildi.

Açıklamada, ikinci aşamayla ilgili ciddi bir diyaloga geçmek için öncelikle İsrail'in ilk aşamanın yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlanması gerektiği vurgulandı.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında İsrail ile Hamas arasında karşılıklı esir takası yapılması, saldırıların durması, İsrail ordusunun aşamalı olarak Mavi Hat'tan Sarı Hat'a sonra da Kırmızı Hat'a çekilmesi ve insani yardım girişlerine (günlük 600 tır) izin verilmesi öngörülüyordu ancak İsrail bu taahhütlerin çoğunu yerine getirmedi.

10 Ekim'den bu yana 775 Filistinli İsrail saldırılarında hayatını kaybederken 2 bin 171'i de yaralandı. İsrail Sarı Hat'ta çekildi ama sürekli olarak bu hattı genişletmeye devam etti. Yardım girişleri de günlük ortalama 200 tırla sınırlı kaldı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Arjantin Devlet Başkanı İsrail'de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı, desteğini tekrarladı

"Testereli" Başkan İsrail’de, soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı