Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için yeni bir umut doğdu.

HAMAS KABUL ETTİ

Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini bildirdi.

70 GÜNLÜK ATEŞKES

Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söyledi. Teklif, 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması ve 70 günlük ateşkes içeriyor.