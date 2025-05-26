Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti
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Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Teklif, 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması ve 70 günlük ateşkes içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için yeni bir umut doğdu.

HAMAS KABUL ETTİ

Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini bildirdi.

70 GÜNLÜK ATEŞKES

Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söyledi. Teklif, 10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılması ve 70 günlük ateşkes içeriyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımelekyurdakul30:

umarım biter bu savaş olan masuma oluyor maalesef. abd ve israile de güven olmuyor ne yazık ki daha önce de ateşkes ilan edip öldürmeye devam ettiler

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Çok şükür!!!

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Katil sürüleri, bebek, çocuk, kadın, ihtiyar demeden; hastane, okul, ibadethane demeden her yere bomba yağdırıyor. Bizler ise elimizden hiç bir şey yapamıyoruz. Elimizdenden boykot yapmak ve dua etmek geliyor. Onu dahi yapamıyoruz.

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