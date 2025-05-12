'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Ana gündem PKK'nın fesih kararı! Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı

Son haftaların en kritik Kabine'si başladı! Masanın ana gündemi belli

Hamas, ABD ile Anlaşma Sağlayarak 10 İsrailli Esiri Serbest Bırakmayı Önerdi

Hamas, ABD ile Anlaşma Sağlayarak 10 İsrailli Esiri Serbest Bırakmayı Önerdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, ABD'nin kalıcı ateşkes için garanti vermesi karşılığında Gazze Şeridi'nde bulunan 10 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul edebileceğini duyurdu. ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılması sürecinin bu müzakerelerle bağlantılı olduğu bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki ABD- İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ı serbest bırakmaya hazırlanan Hamas'ın, sürecin sonunda ABD'nin kalıcı ateşkes için garanti vermesi karşılığında 10 İsrailli esiri serbest bırakmaya hazır olduğu öne sürüldü.

İsrail'in Haaretz gazetesinin Filistinli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hamas, kısmi bir anlaşma için kalıcı ateşkes garantisi talep etti.

Haberde, Katar'da Hamas ile ABD arasındaki doğrudan müzakereleri yürütenlerin ABD Başkanı Donald Trump'ın Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler değil, Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un yardımcıları olduğu belirtildi.

ABD heyetinin başta Halil el-Hayye olmak üzere Hamas'ın siyasi büro üyeleriyle bir araya geldiği kaydedilirken, ABD'nin Gazze'ye saldırıları sona erdirecek kalıcı bir ateşkes garantisi vermesi karşılığında Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını içeren kısmi bir anlaşmayı kabul edebileceği öne sürüldü.

Ayrıca, Hamas ile ABD arasındaki görüşmelere katılan Filistinli kaynağın, Gazze'ye saldırıların sona ermesi ve İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi konusunda anlaşıldığı takdirde, "Hamas'ın silahsızlanmasının görüşmeler önünde bir engel teşkil etmeyeceğini" söylediği iddia edildi.

İsrail'in tamamen çekilmesi halinde Hamas'ın silahlara ihtiyacının kalmayacağı, fakat bu konuda bir anlaşmaya varılması için de ABD tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekileceğine ilişkin garanti verilmesi gerektiği aktarıldı.

Filistinli kaynakların, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ilişkin bir karar alınırsa, bunun Türkiye ya da Mısır'ın gözetimi altında gerçekleştirileceğini söylediği öne sürüldü.

Hamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı esiri serbest bırakacağını açıklamıştı

Hamas, ABD ile yürütülen doğrudan müzakereler kapsamında Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Idan Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Bunun, "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğinde" olduğu ifade edilmişti.

ABD-İsrail çifte vatandaşı esir askerin, bugün serbest bırakılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.