İran Dini Lideri Hamaney: İran'daki Protestoların Sorumlusu ABD ve Trump

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede süregelen protestoların arkasında ABD'nin olduğunu ve Başkan Trump'ı sorumlu tuttu. Hamaney, İran'daki kargaşanın ABD tarafından organize edildiğini iddia etti.

(ANKARA) - İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede haftalardır süren ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği protestolardan ABD'yi ve ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu. Hamaney, yaptığı konuşmada protestolar sırasında yaşanan "can kayıpları, yıkım ve iftiranın" arkasında Washington'un olduğunu savundu.

Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin İran'daki gösterileri teşvik ettiğini öne sürdü. İran'ın Dini Lideri şu ifadeleri kullandı:

" İran'da geçmişte yaşanan çok sayıdaki kargaşa girişiminde genellikle ABD'li ya da Avrupalı siyasetçiler doğrudan değil, basın üzerinden müdahil olurdu. Bu son olayların ayırt edici özelliği ise, ABD Başkanının bizzat devreye girmesi ve kargaşa çıkaranları açıkça teşvik etmesidir.

İslam Devrimi'nin başlangıcından bugüne kadar ABD, İran üzerindeki hakimiyetini kaybetmiştir. Ancak bugün yeniden İran'ı askeri, siyasi ve ekonomik açıdan kendi egemenliği altına almak istemektedir. Bu durum yalnızca mevcut ABD Başkanıyla ilgili de değildir; bu, ABD'nin genel ve süreklilik arz eden bir politikasıdır.

Son dönemde yaşanan kargaşa ABD tarafından organize edilmiştir. Planlamayı ABD yapmış, sahadaki adımları da ABD atmıştır. ABD'nin hedefi İran'ı yutmaktır. İran halkına yönelik can kayıpları, yıkım ve iftiralar nedeniyle ABD Başkanını suçlu buluyoruz."

