Haberler

Hamaney: ABD Savaş Başlatırsa, Savaş Bu Kez Bölgesel Olur

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran'a karşı savaş başlatması durumunda bunun bölgesel bir savaşa yol açacağını ifade etti. Hamaney, İran'ın saldırganlara sert bir karşılık vereceğini belirtti.

TAHRAN, 2 Şubat (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD'nin İran'a karşı savaş başlatması halinde bunun bölgesel bir savaş olacağını söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamaney söz konusu açıklamayı pazar günü Tahran'da düzenlenen bir toplantıda yaptı.

Batı Asya bölgesinde askeri yığınağını artıran ABD ile İran arasındaki yüksek gerginlik devam ediyor. Toplantıda son gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan Hamaney, İran'ın savaş başlatmayacağını ve hiçbir ülkeye saldırmayı amaçlamadığını belirtti. Hamaney, "Ancak İran halkı, kendisine saldıran ve zarar vermek isteyenlere sert bir karşılık verecektir" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Amerikalılar şunu bilmelidir ki, eğer bir savaş başlatılırsa bu kez savaş bölgesel olacaktır" diye vurguladı.

Trump, ABD'ye ait uçak gemisi Abraham Lincoln'ün öncülük ettiği "devasa bir filonun" İran'a doğru ilerlediğini belirterek, Tahran'ın Washington'la bir anlaşmaya varması için "zamanın daraldığı" uyarısında bulunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı buna yanıt olarak, "Kahraman silahlı kuvvetlerimiz herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermeye hazırdır" dedi.

Hamaney'in kıdemli danışmanı Ali Şemhani ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "herhangi bir kaynaktan yapacağı ve herhangi bir düzeydeki" bir askeri harekatının, "savaşın başlangıcı kabul edileceğini ve buna derhal, topyekun olarak eşi görülmemiş bir karşılık verileceğini" söyledi.

Şemhani, verecekleri karşılığın "saldırganı, Tel Aviv'in kalbini ve saldırganın tüm destekçilerini" hedef alacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti

Efsane ismin bu görüntüsü sevenlerini kahretti
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda