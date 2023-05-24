Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Hamamözü'nde ortaokul öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

Hamamözü'nde ortaokul öğrencileri yaşlıları ziyaret etti

Güncel Haberler

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, ortaokul öğrencileri ilçede bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde, ortaokul öğrencileri ilçede bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında Hamit Kaplan Ortaokulu öğrencileri, ilçede yaşayan 80 yaşındaki Seniha Canbolat'ı evinde ziyaret ederek sohbet etti.

Canbolat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocukları kapımda görünce çok mutlu oldum, hepsine teşekkür ederim. Bana değer verip gelmişler, onlar bizim geleceğimiz, hepsine çok güveniyorum." dedi.

Öğrenciler, Canbolat için hazırladıkları hediyeyi vererek elini öptü.

Amasya Seçim Sonuçları
Amasya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Amasya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Eray Özen - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Hisarcık Hamamözü Amasya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title