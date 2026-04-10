Hamamözü'nde nisan ayında kar yağdı
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır dereceye düşmesiyle birlikte gece başlayan yağmur sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı ilçede aralıklarla devam ediyor.
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde nisan ayında kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Hamamözü ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
İlçede kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Kaynak: AA / Eray Özen