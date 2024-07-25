Hamamözü Kızılcaören Köyü Muhtarı ve Hafız Kızları Kaymakamı Ziyaret Etti

Hamamözü Kızılcaören Köyü muhtarı İbrahim Karaman ile hafız olan kızları Büşra ve Kübra, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Erdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hafızlık eğitimlerinden dolayı kız kardeşleri tebrik ederek öğrenim hayatlarında ve çalışmalarında başarılar diledi.