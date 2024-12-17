Hamamözü Kaymakamı Yol ve Köprü Çalışmalarını İnceledi

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, ilçeye bağlı Alan köyünde devam eden yol düzenleme ve köprü inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini, yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Köylülerin ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında yapılan çalışmaları, bölgeye önemli katkılar sağlayacak, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz." dedi

Kaymakam Erdoğan'a incelemeleri sırasında, İlçe Özel İdare Müdürü Oğuz Kiraz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Selçuk eşlik etti.