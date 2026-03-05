Haberler

Hamamözü Kaymakamı Arslan, köy ziyaretlerine devam ediyor


Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, Kızılcaören ve Tepe köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Arslan, talep ve istekleri dinleyerek, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye çalıştıklarını vurguladı.

Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Arslan, beraberindekilerle Kızılcaören ve Tepe köylerini ziyaret etti.

Arslan, ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbet ederek talep ve isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini vurgulayan Arslan, köylerin sorunlarını yerinde tespit edip, çözüm üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Eray Özen
