Haberler

Halüsinojen mantarların içeriğindeki psilosibin "madde bağımlılığı" tedavisinde kullanılabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilim insanları, psilosibin bileşeninin ödül arama isteğini azaltarak madde bağımlılığı tedavisinde umut vaat ettiğini açıkladı.

Bilim insanları, halüsinojen mantarların (magic mushroom) içeriğinde bulunan psilosibin bileşeninin ödül arama isteğini azalttığı gerekçesiyle "madde bağımlılığı" tedavisinde umut verici olabileceğini bildirildi.

European Journal of Neuroscience dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Mississippi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Alberto Del Arco liderliğindeki ekip, halüsinojen mantarların içeriğinde bulunan psilosibinin, beyindeki prefrontal korteksin engelleyici hücreler üzerindeki etkisini inceledi.

Araştırma kapsamında sıçanlar, tek doz psilosibin enjekte edilerek 24 ve 48 saat sonra ödül tercihine dayalı bir karar alma testine tabi tutuldu, ardından beyin dokuları alınarak mikroskobik incelemeye alındı.

Çalışmada, psilosibinin, prefrontal korteksteki "parvalbumin" adı verilen engelleyici (baskılayıcı) hücreleri aktive ettiği, bunun sonucunda sıçanlara büyük ödülü daha az istediği görüldü.

Araştırmacılar, psilosibinin, beyinde ödül arama motivasyonunu azalttığı gerekçesiyle madde bağımlılığındaki aşırı isteği hafifletebileceğini belirtti.

Uzmanlara göre, madde bağımlılığında kişinin beyni, bağımlılık oluşturan maddeyi elde etmeye yönelik aşırı güçlü bir istek ve motivasyonla hareket ediyor.

Parvalbumin hücreleri ise ödül arayışını tetikleyen beyin sinyallerini baskılıyor.

Önceki klinik çalışmalarda da psilosibin destekli terapinin insanlarda alkol ve nikotin kullanımını azalttığı gözlemlenmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
Deniz Göktaş tutuklandı

Gözaltındaki Deniz Göktaş için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
Evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü!
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ehliyetler için yeni düzenleme! AYM iptal etmişti, tekrar Meclis'e sunuldu

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni düzenleme Meclis'e sunuldu
İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Merakla beklenen açıklama geldi
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu öldürdü

Emekli polis, cezaevinden izinli çıkan oğlunu silahla vurarak öldürdü