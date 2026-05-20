Haluk Levent Fenalaşarak Hastaneye Kaldırıldı, Tedavisi Sürüyor

(ANKARA) - Şarkıcı Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından Ankara'daki AFAD toplantısına giderken fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Levent'in Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Haluk Levent, Eskişehir'de verdiği konserin ardından Ankara'daki AFAD toplantısına katılmak üzere yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan sanatçı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane görevlilerinden edinilen bilgiye göre, Levent'in poliklinik servisindeki tedavisi sürüyor.

Haluk Levent'in genel başkanı olduğu AHBAP konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. AHBAP'ın açıklaması şöyle:

"Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri ayrıca bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmi kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

