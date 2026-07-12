Ahbap Derneği Soruşturmasında Haluk Levent Hakkında Yakalama Kararı
Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
(ANKARA) – Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Açıklamada, dosyanın içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: ANKA