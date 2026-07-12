Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent Bursa'da Gözaltına Alındı
AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, 'Dernekler kanununa muhalefet', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlamalarıyla Bursa'da gözaltına alındı. Polis, derneğin İstanbul'daki ofisinde arama gerçekleştirdi.
AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından Bursa'da gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap'ın İstanbul'daki ofisinde arama gerçekleştirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alındı. Polis ekipleri Ahbap'ın İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirdi.