Halsey, İstanbul Konseri Öncesi Türk Hayranlarına Mesaj Gönderdi

Halsey, İstanbul Konseri Öncesi Türk Hayranlarına Mesaj Gönderdi
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ABD'li sanatçı Halsey, 21 Ağustos'ta İstanbul'da vereceği konser öncesinde Türk hayranlarına mesaj gönderdi. İstanbul'da konser vermekten heyecan duyduğunu ifade eden Halsey, Türk kültürüne olan sevgisini dile getirdi.

ABD'li sanatçı Halsey, 21 Ağustos'ta İstanbul'da vereceği konser öncesinde Türk hayranlarına mesaj gönderdi.

Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluşacak Halsey, yaptığı açıklamada, Türk dinleyicileriyle bir kez daha buluşacak olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak, "Dünyada en sevdiğim şehirlerden biri olan İstanbul'da konser vereceğim için çok heyecanlıyım. Türkiye, sen her zaman kalbimin bir parçası olacaksın." ifadelerini kullandı.

Röportajlarında Türk kültürüne ilgisini sık sık dile getirerek, kendisini "Türk gibi" hissettiğini belirten Halsey, Stagepass & Concerts East ve Biletinal işbirliğiyle İstanbul'da konser verecek.

"Closer", "Boy With Luv" "Without Me", "New Americana", "Colors" gibi şarkılara imza atan sanatçının konserine ilişkin detaylı bilgiye "www.biletinal.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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