Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde 2 ödül aldı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER), 'Halkla İlişkilerin Oscarları' olarak kabul edilen 2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde 'Kamu Sektörü' ve 'Kriz Yönetimi' kategorilerinde 2 ödül aldığını açıkladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 'Halkla İlişkilerin Oscarları' olarak kabul edilen '2025 Altın Küre Mükemmellik Ödülleri Yarışması'nda CİMER; 'Kamu Sektörü' kategorisinde 'Engelsiz CİMER', 'Kriz Yönetimi' kategorisinde ise 'CİMER-Deprem Acil' projeleriyle iki ödüle birden layık görüldü. Dünya genelinde kamu ve özel sektörden saygın kuruluşların katılım sağladığı bu etkinlikte ödül alan iki kıymetli projemizde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ile devlet arasında kurulan iletişim köprüsünü daha da güçlendirmeye, uluslararası alanda örnek projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
