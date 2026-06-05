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Mobil uygulamada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuna ilişkin 1 zanlı yakalandı

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Bir mobil uygulamada yayınlanan videoda 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hesap sahibi K.G. 5 Haziran'da gözaltına alındı.

Bir mobil uygulama üzerinden yayınlanan video içeriğinde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun işlendiğinin tespit edilmesine ilişkin hesabın sahibi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen bir mobil uygulama üzerinden paylaşılan video içeriğinde Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanların bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan soruşturma kapsamında, söz konusu sosyal medya mobil uygulaması ve buna ait internet sitesi ile video yayınını yapıp paylaşan sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma yapılarak suç unsuru bulunan yayın ve paylaşımların tespit edilmesi, hesap sahibi şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınması yönünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne verilen talimat üzerine tespit edilen şüpheli K.G. yakalanarak 5 Haziran günü gözaltına alınmış olup, şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda hazır bulundurulacaktır. Yapılacak soruşturma işlemleri ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir."

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
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