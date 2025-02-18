Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Ankara'da skandal bir olay yaşandı. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan bir dönerci, resmen ölüme davetiye çıkardı.

PİŞMİŞ DÖNERE ÇİĞ ET TAKVİYESİ YAPTI

Dönerci gündüz vakti, pişmiş dönerin üstüne çiğ et takviyesi yaptı. Skandal anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

ÇİĞ ETLERDE SALMONELLA TEHLİKESİ

Öte yandan salmonella bakterisiyle ilgili endişeler son zamanlarda artı. Uzmanlar tehlikeye dikkat çekerken, salmonellanın çiğ tavuk etinde sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Ankara'da bir dönerci, pişmiş dönerin üstüne çiğ et takviyesi yaparken görüntülendi..