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Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

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Ankara'da vatandaşın sağlığını hiçe sayan bir dönerci, skandal bir harekete imza attı. Dönerci, pişmiş dönerin üstüne çiğ et takviyesi yaparken görüntülendi.

Ankara'da skandal bir olay yaşandı. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan bir dönerci, resmen ölüme davetiye çıkardı.

PİŞMİŞ DÖNERE ÇİĞ ET TAKVİYESİ YAPTI

Dönerci gündüz vakti, pişmiş dönerin üstüne çiğ et takviyesi yaptı. Skandal anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

ÇİĞ ETLERDE SALMONELLA TEHLİKESİ

Öte yandan salmonella bakterisiyle ilgili endişeler son zamanlarda artı. Uzmanlar tehlikeye dikkat çekerken, salmonellanın çiğ tavuk etinde sıklıkla görüldüğünü belirtti.

Ankara'da bir dönerci, pişmiş dönerin üstüne çiğ et takviyesi yaparken görüntülendi..

Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Yalan haber. Angaralı dönerciler böyle bişey yapmaz. Yapılsaydı Angara bebeleri bilirdi. Firmanın adı bile yok bakın.

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Haber YorumlarıMurat OKUYAN:

Yasak yanlış zehirli birşey değil. Döneri erken bitmiş takviye yapmış. Yine pişirip satıyor. Algınız yanlış. Yanlış olsa adam saklarda yapardı zaten.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Terbiyesiz Adam

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Haber YorumlarıRealist:

Ankarada genelde böyle yaparlar zaten... Yada eskisini sabah pişirip, keser, yeni taktıklarının tepsisine dökerler....

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

tarım. bakkanliği tarımı batırdı bari bu gida töröristlerini denetlesin

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Haber Yorumları7f52bbx2r8:

Şentepe champion

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Alıp yiyenler geberse de aptallardan kurtulsak. Yemeyin dışarıda kac kere diyoruz... boykot edin. Şu saatden sonra dışarıda yiyenlere hiç acımam

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