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Halkevleri, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'özgür basın susturulamaz' diye tepki verdi

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Halkevleri, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'özgür basın susturulamaz' diye tepki verdi
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Halkevleri, Halk TV'ye sabah saatlerinde polis baskını düzenlenip kayyım atanmasına tepki gösterdi. X hesabından yapılan paylaşımda, 'Özgür basın susturulamaz, gerçekler kayyumla kapatılamaz' ifadeleri kullanılarak ekranın karartıldığı belirtildi.

(ANKARA) - Halkevleri'nden yapılan açıklamada Halk TV'ye kayyım atanmasına, "Özgür basın susturulamaz, gerçekler kayyumla kapatılamaz" ifadeleriyle tepki gösterildi.

Halkevleri'nin X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sabah saatlerinde Halk TV'ye polis baskını gerçekleştirilerek ve kayyum atanarak ekran karartıldı. Çünkü Saray iktidarı ancak gerçeklerin üstünü örterek; emeğe, halka ve özgür basına sürekli saldırarak kendini ayakta tutabilmektedir. Çünkü bugün bir yanda memleketi yağmalayarak, halkın eğitimden sağlığa en temel haklarını gasp ederek, emeklilerden çocuklara toplumun tüm kesimlerini güvencesizliğe mahkum edip, ucuz emek gücü haline getirerek milyon dolarlık vurgunlarla yaşayan bir avuç azınlık var, diğer yanda ise hakları, emeği, geleceği ve yaşamı için direnmek zorunda olan milyonlar… Bu toplumsal gerçeklik halkın iradesini gasp ederek, basına kayyum atayarak, gazetecileri tutuklayarak değiştirilemez. Özgür basın susturulamaz, gerçekler kayyumla kapatılamaz."

Kaynak: ANKA
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