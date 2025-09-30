Halkapınar Deresi'nde Kirlilik Sorunu

İZMİR'in Konak ilçesindeki Halkapınar Deresi'nde biriken atık ve çöpler nedeniyle çevreye kötü koku yayıldı.

Halkapınar Deresi'nde biriken çöpler, dün kentte etkili olan sağanağın ardından su yüzüne çıktı. Derenin bazı noktalarında atık ve çöplerin bulunduğu görüldü. Çevredekiler, etrafa kötü koku yayan dereden rahatsız olduklarını belirtirken, deredeki kirliliğe ve kokuya karşı yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.