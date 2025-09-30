Haberler

Halkapınar Deresi'nde Kirlilik Sorunu

İzmir'in Konak ilçesindeki Halkapınar Deresi'nde sağanak sonrası biriken atıklar kötü koku yayarak çevreyi rahatsız ediyor. Vatandaşlar, deredeki kirliliğe ve kokuya karşı yetkililerden çözüm bekliyor.

İZMİR'in Konak ilçesindeki Halkapınar Deresi'nde biriken atık ve çöpler nedeniyle çevreye kötü koku yayıldı.

Halkapınar Deresi'nde biriken çöpler, dün kentte etkili olan sağanağın ardından su yüzüne çıktı. Derenin bazı noktalarında atık ve çöplerin bulunduğu görüldü. Çevredekiler, etrafa kötü koku yayan dereden rahatsız olduklarını belirtirken, deredeki kirliliğe ve kokuya karşı yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
