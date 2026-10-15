Halk TV gazetecisi Bahadır Özgür gizlilik ihlali gerekçesiyle gözaltına alındı

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(İSTANBUL) Kayyum atanan Halk TV'de görev yapan ve son dönemde fon soruşturmasıyla ilgili aydınlatıcı haberler yapan gazeteci Bahadır Özgür gözaltına alındı. Özgür'ün soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

"Fon krizi" soruşturmasıyla ilgili bazı paylaşımları ve haberleri gerekçe gösterilerek geçen hafta gözaltına alınan gazeteciler Şaban Sevinç ile Mustafa Balcı "halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanmış, İsmail Saymaz ile Murat Ağırel hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Aynı soruşturmayla ilgili haberleriyle dikkat çeken gazeteci Bahadır Özgür de akşam saatlerinde evinden soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasıyla gözaltına alındı. Özgür'ün gözaltına alınmasıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA