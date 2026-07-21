Haberler

Kocaeli'de silah süsü verdiği penseyle otobüs şoförünü tehdit eden zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, halk otobüsünde tartıştığı şoförü penseyi silah gibi göstererek tehdit eden S.D. isimli şüpheli, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde tartıştığı şoförü penseyi silah gibi göstererek tehdit ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da bazı basın yayın organlarında yer alan "Kocaeli'de yolcu terörü, yılların emektar şoförüne silahlı tehdit ve küfür yağmuru" başlıklı haberlere konu olan olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Körfez Mahallesi Kandıra Sapağı mevkisinde meydana gelen olayda, penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden şüphelinin S.D. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tijen Mergen'den büyük tepki çeken 'Çarşaf' paylaşımı

28 Şubat ruhu yeniden hortladı! Yaptığı paylaşıma tepki yağıyor

Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler

Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor

İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu
Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı

Elindeki silahla otobüs şoförünü tehdit etti, gerçek bambaşka çıktı