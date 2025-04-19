Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Çıplak cani, eşini ve kızını sokak ortasında böyle bıçakladı

Halk Otobüsü Şoförü Acil Durumda Yolu Değiştirerek Yolcuyu Hastaneye Götürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye ulaştırmak için güzergahından çıkarak önemli bir müdahale gerçekleştirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün şoförü Emre Ateş, rahatsızlanan yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesinde Maltepe-Ozanlar-Yazlık seferini yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden otobüs şoförü Emre Ateş, diğer yolcuların da destek vermesiyle güzergahtan çıkarak rahatsızlanan kişiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. O anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tedavisi yapılan yolcunun, epilepsi krizi geçirdiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya)

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.