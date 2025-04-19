Halk Otobüsü Şoförü Acil Durumda Yolu Değiştirerek Yolcuyu Hastaneye Götürdü

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün şoförü Emre Ateş, rahatsızlanan yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Adapazarı ilçesinde Maltepe-Ozanlar-Yazlık seferini yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden otobüs şoförü Emre Ateş, diğer yolcuların da destek vermesiyle güzergahtan çıkarak rahatsızlanan kişiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. O anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tedavisi yapılan yolcunun, epilepsi krizi geçirdiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya)