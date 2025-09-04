Halit Yukay'ın Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na Getirildi

CENAZE, OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın (43) 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, kaybolduktan 30 gün sonra bulunduğu yerden TCG Alemdar'daki dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Yukay'ın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Barış YILMAZ/ BURSA,