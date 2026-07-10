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Şanlıurfa'da ruhsatsız 2 diş tedavi merkezi mühürlendi

Şanlıurfa'da ruhsatsız 2 diş tedavi merkezi mühürlendi
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ruhsatsız ve sağlık mevzuatına aykırı faaliyet gösteren 2 diş tedavi merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimle kapatıldı, tıbbi ekipmanlara el konuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ruhsatsız ve sağlık mevzuatına aykırı şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 diş tedavi merkezi kapatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük koordinesinde, Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin desteğiyle, ruhsatsız faaliyet gösterdiği değerlendirilen iki iş yerine eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde iş yerlerinin ruhsatı olmadığı ve sağlık mevzuatına aykırı şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Tıbbi cihaz ve ekipmanlara el konulurken, iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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