Haliliye Belediyesinden okullarda temizlik çalışması

Haliliye Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik ve hijyen çalışmalarına hız verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tatil sonrası öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi amacıyla okul bahçelerinde kapsamlı temizlik faaliyetleri yürütüyor.

"Temizlik ve hijyenin kalbi" sloganıyla yürütülen çalışmalar, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda okullarda hijyen standartlarını üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Şehit Hasan Hüseyin Çalışkan İlkokulu, Haliliye İlkokulu ve Ortaokulu, Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu, Göbeklitepe Anadolu Lisesi, 2002 Vakıflar İlkokulu ve Profilo İlkokulu'nda temizlik çalışmaları tamamlandı. Diğer okullarda ise gelen talepler doğrultusunda planlı bir şekilde temizlik faaliyetleri sürdürülüyor.

Açıklamada, "İlçemizdeki tüm okulların hijyen standartlarına uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Öğrencilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." denildi.