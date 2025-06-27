Haliliye Belediyesi Yol Güvenliğini Artırmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor

Haliliye Belediyesi Yol Güvenliğini Artırmak İçin Çalışmalara Devam Ediyor
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Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu sağlamak amacıyla asfalt serimi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, zarar gören yolların yenilenmesi ve modern yolların inşası için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yol güvenliğini artırmak ve ulaşım konforunu sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda asfalt serimi, yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında altyapı nedeniyle zarar gören yollar da yenileniyor.

Ulubatlı, Ertuğrul Gazi ve Selahattin Eyyubi mahallelerinde yoğun asfalt çalışması yürütülürken, bölgelerde modern ve güvenli yollar inşa ediliyor.

Çalışmaların belirlenen program dahilinde tüm ilçe genelinde sürdürüleceği ve vatandaşlardan gelen taleplerin öncelikli olarak değerlendirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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