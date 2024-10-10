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Haliliye Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kursu Açtı

Haliliye Belediyesi Üniversiteye Hazırlık Kursu Açtı
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Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kurslar düzenleniyor. Uzman öğretmenler eşliğinde verilen eğitimlerle öğrencilerin sınavlara hazırlanması hedefleniyor.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye Belediyesince üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik kurs açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi tarafından gençlerin eğitimine destek amaçlı yürütülen faaliyetler kapsamında üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurslar veriliyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kursta öğrenciler alanında uzman öğretmenler tarafından verilen eğitim ile sınavlara hazırlanıyor.

Kursa katılan üniversite adayları, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kemal Polat - Güncel

Haliliye Belediyesi

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